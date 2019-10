Mercoledì 9 Ottobre 2019, 15:53

Gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di controllo del territorio, percorrendo via Vittorio Emanuele hanno intimato l’alt a due scooter con quattro persone a bordo prive di casco che, alla vista della volante, si sono dati alla fuga.I poliziotti hanno intrapreso un inseguimento bloccando uno degli scooter in via G.A. Campano, rinvenendo indosso al conducente un borsello con un coltello e la somma di 950 euro.L’uomo, un napoletano di 27 anni con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto abusivo di arma e sanzionato per diverse violazioni del codice della strada.