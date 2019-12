Emergenza rifiuti a Napoli, è rivolta contro la monnezza: blocchi stradali e spazzatura in strada

Alta tensione a Scampia. Poco dopo le 17 un gruppo di cittadini, furiosi per l'ennesimo giorno di mancata raccolta dei rifiuti da parte di Asìa, è sceso in strada e ha rovesciato i cassonetti sull'asfalto, vuotandone il contenuto e creando un vero e proprio blocco stradale. Via Ghisleri si è trasformata in un campo di battaglia dove i cittadini esasperati hanno fatto sentire tutto il loro sdegno per una situazione che di giorno in giorno diventa sempre più insostenibile. Il cattivo odore proveniente dai cassonetti si riversa fin negli appartamenti, costringendo i cittadini a barricarsi in casa. Le montagne di sacchetti arrivano a sovrastare gli stessi cassonetti, con buona pace di topi e insetti che banchettano allegramente tra gli scarti dei cenoni natalizi.

Il blocco stradale, che ha paralizzato la circolazione nel quartiere per un'ora, è stato sgomberato grazie all'intervento degli uomini di Asìa che, scortati da un nutrito drappello di forze dell'ordine, hanno rimosso le barricate improvvisate fatte di sacchetti e di ingombranti. I rifiuti, però, non sono stati portati via. Ancora adesso, come denunciano i cittadini, la spazzatura giace ai margini della carreggiata in attesa di essere prelevata definitivamente. L'intervento, che dovrebbe essere realizzato in tarda serata, è ancora una incognita. Con l'approssimarsi del 31 dicembre e del tradizionale sparo di fuochi d'artificio il rischio di incendio è dietro l'angolo.



«Purtroppo scontiamo una situazione che è figlia di una totale disamministrazione del problema rifiuti - afferma il consigliere dell'VIII Municipalità- in tutti questi anni il Comune di Napoli non ha pensato ad altro che a gestire l'ordinario. Un vero e proprio piano per la gestione dei rifiuti non è stato mai creato e anche la promessa degli impianti di compostaggio, che dovevano servire a gestire gran parte della frazione umida prodotta in città, si è rivelata lettera morta. Il risultato di anni di disinteresse lo stiamo vedendo oggi e, probabilmente, continueremo a vederlo in futuro. Mentre la Napoli perbene è colma di turisti le periferie somigliano a Baghdad».

Solo poche ore fa il sindaco de Magistris aveva annunciato un 2020 denso di interventi sul fronte della nettezza urbana e della pulizia della città. Le terribili immagini di Scampia - che fanno il pari con le strade del centro storico dove, in certi casi, è difficile anche districarsi tra i mucchi di spazzatura - denotano la mancanza di un piano strategico che risolva definitivamente lo spinoso problema dei rifiuti. Nonostante i buoni propositi del primo cittadino pesa - e continuerà a pesare anche nel 2020 - la mancanza di impianti per lo smaltimento e la mancanza di politiche d'insieme - su questo tema il dialogo tra Comune è Regione è pressochè zero - sul fronte-rifiuti. Scenari di guerriglia urbana come quelli che si sono registrati oggi pomeriggio a Scampia ricordano sempre più da vicino la drammatica emergenza di qualche anno fa. Una emergenza, lo testimoniano le numerosissime denunce quotidiane, che si affaccia ancora oggi con sempre maggiore prepotenza.

