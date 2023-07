Spaccio di droga a Scampia: due arresti e tre denunce, c'è anche un minorenne

Importanti controlli delle forze dell'ordine a Scampia, durante i quali hanno arrestato per spaccio di stupefacenti Salvatore Rubino, 54enne napoletano già noto alle forze dell’ordine. Era in Via Santa Maria di Costantinopoli quando i militari lo hanno sorpreso a vendere droga ad un «cliente», fermato successivamente anche lui. Addosso 2 stecchette di hashish per complessivi 14 grammi e 140 euro in contante ritenuto provento illecito. Rubino è finito in manette ed è ora in attesa di giudizio.

I controlli non sono finiti qui: infatti sono altre 3 le persone denunciate ancora per droga. Sono state osservate e bloccate nella «33» di Scampia, subito dopo aver ceduto marijuana ad una persona. Nelle loro tasche anche denaro, circa 500 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento di una fiorente attività di spaccio. Sono tutti giovanissimi tra i 17 e i 18 anni.

Inolte è stato arrestato per evasione un 59enne del quartiere San Lorenzo. Era assente durante un controllo presso l’abitazione dove era stato sottoposto ai domiciliari e si è presentato poco dopo, arrivando a piedi dalla strada.

Durante il servizio, grazie alla collaborazione di militari del NIL e del NAS, è stata sanzionata una macelleria nel rione «Case Nuove». Rilevate carenze igienico sanitarie, costate circa 3mila euro in sanzioni.