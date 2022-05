Scampia, preso piccolo spacciatore con marijuana e hashish

Ennesimo servizio anti-droga ed ennesimo arresto a Scampia da parte dei Carabinieri della locale stazione. A finire in manette il già noto alle forze dell’ordine Maurizio Aprea, 40enne del posto.

I militari, impegnati in un servizio ad hoc, hanno notato l’uomo mentre cedeva delle dosi a diversi “clienti”. Il pusher attendeva le richieste per poi prelevare la sostanza stupefacente in un cespuglio così da evitare eventuali controlli delle forze dell’ordine. Peccato per lui però che i militari avevano visto i suoi movimenti e sono intervenuti. Nell’aiuola 4 bustine di marijuana e 8 stecche di hashish.

Arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, Aprea è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.