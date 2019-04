Napoli, revolver e munizioni nascosti nel mobile della tavernetta

Martedì 2 Aprile 2019, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 14:15

Usava la propria abitazione come nascondiglio per la pistola e nel palazzo, occultava le munizioni. A scoprire il 38enne napoletano sono stati gli agenti della Squadra Mobile della questura di Napoli che hanno arrestato l’uomo per detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina con relativo munizionamento e ricettazione.I poliziotti hanno intercettato Franco Romano e la casa nascondiglio durante un’attività investigativa che si è conclusa con il blitz nella sua abitazione in via Aria Nova, a Scampia. Gli agenti sono entrati nell’appartamento e hanno rinvenuto all’interno della tavernetta, nascosta in un mobile, una pistola revolver Smith&Welson calibro38, modello Air Lite, con la matricola abrasa.Durante il blitz, i poliziotti hanno controllato anche l'intera palazzina, scoprendo le munizioni occultate all’esterno dell’abitazione. Nei pressi del cancello, dentro un’intercapedine nel muro, era stato nascosto un fazzoletto di carta chiuso con nastro di imballaggio, in cui erano custoditi 10 proiettili calibro 38 special.Arma e munizioni sono state sequestrate e l’uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Poggioreale.