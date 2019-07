Lei incassava, lui consegnava dosi:coppia di spacciatori in manette a Scampia

Giovedì 25 Luglio 2019, 16:49

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Scampia hanno arrestato Antonio Salierno e Yesenia Veronica Gambino, napoletani di 19 e 31 anni, per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.I poliziotti hanno notato e bloccato i due, intenti a smerciare droga in via Fava; mentre la donna riceveva gli ordini e i pagamenti, l’uomo consegnava lo stupefacente custodito in un borsello, nascosto poco distante, al cui interno vi erano quattro stecche di hashish e due bustine di marijuana.Lo stupefacente, nonché la somma di 220 euro in possesso della donna, sono stati sequestrati.