Venerdì 29 Dicembre 2017, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 17:23

«Più che un bianco Natale, per Scampia è stato un Natale in bianco». Una battuta, un gioco di parole dietro il quale si cela una velenosa critica all’attuale stato di abbandono in cui versa il quartiere a nord di Napoli. Ad avanzarla è Claudio Ferrara, ex assessore dell’VIII Municipalità, che, insieme all’altro ex assessore dello stesso municipio, Vincenzo De Pompeis, denuncia grosse lacune nella gestione di quel territorio.In particolare, sempre a detta dei due ex assessori, si sarebbero azzerati alcuni buoni risultati ottenuti dalla Municipalità sotto la guida di Angelo Pisani: «Dopo 20 anni eravamo riusciti a dare l'agibilità all'Auditorium - tuonano Ferrara e De Pompeis –, ma sono mesi che non funziona. Una struttura nata per essere usufruita da cittadini e associazioni, ma che adesso è utilizzata come alloggio di fortuna per i rom». E precisano: «Non è una protesta contro i rom, anzi, si vuole solo evidenziare una situazione insostenibile soprattutto per chi è costretto a vivere in un luogo non concepito per un uso abitativo. Basti dire che quel posto viene riscaldato solo per poche ore al giorno. Ma chi dovrebbe risolvere il problema, continua a mostrare un totale disinteresse». Quest'anno infatti per la prima volta dall'insediamento della giunta Pisani non ci sarà il tradizionale concerto di Capodanno istituito appunto dall'ex Presidente del Parlamentino.Non è solo l’auditorium a essere oggetto di critica da parte dei due ex amministratori locali. Anche la mancata presenza del circo in piazza Giovanni Paolo II per loro è il segno del degrado che avanza inesorabile: «Quest'anno il circo non c'è. Un’assenza che rende bene l’idea di quanto disinteresse ci sia da parte dell'attuale amministrazione locale nei confronti dei bimbi dell'VIII Municipalità, ai quali non si è voluto regalare un Natalemagico come quelli passati».Ad avvalorare queste proteste, si aggiunge la voce dello stesso ex presidente dell’VIII Municipalità: «Io non avrei mai permesso una cosa del genere – dichiara Angelo Pisani –. La mia non è mai stata una politica passiva, che sta a guardare a scapito dei cittadini. Sono pienamente d'accordo con il pensiero di Claudio Ferrara e Enzo De Pompeis: abbiamo lavorato duro per anni, realizzato e costruito cose per vederle sgretolate in un niente».