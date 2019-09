Domenica 8 Settembre 2019, 18:37

A Napoli si spara ancora: omicidio in via Zuccarini, a Scampia. Il corpo di uomo è stato trovato nel bagagliaio di una Ford C Max, risultata rubata, lasciata in sosta. Il cadavere era avvolto in un lenzuolo, la testa coperta da un panno. Indaga la Dda.