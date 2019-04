Scampia: pericolante la scuola occupata, nuovi alloggi agli abusivi

Martedì 16 Aprile 2019, 17:36

Andranno alle famiglie che finora occupavano abusivamente la ex scuola Virgilio I di Monte San Gabriele quattro delle conque abitazioni ancora libere tra quelle realizzate dal Comune in via Gobetti. L'assessore responsabile, Monica Buonanno, ha infatti chiesto agli uffici di predisporre l'apposita delibera. Il 3 pril un sopralluogo dei tecnici della protezione civile ha evidenziato il rischio di caduta di calcinacci nella scuola trasformata in abitazioni. E poichè lo stabile è stato individuato con una delibera del 2014 tra quelli occupati "per far fronte al bisogno abitativo" le famiglie che vi abitano, e tra queste anche quella di uno dei leader del Comitato Vele, saranno adesso sistemate dal Comune.Nelle settimane scorse una quarantina di appartamenti ancora liberi di via Gobetti sono stati assegnati dall'amministrazione agli occupanti delle Vele che hanno partecipato ad un apposito bando. Lo stesso Comune ha poi stabilito con una delibera che rientra nei propri interessi che le case abitate illegalmente vengano liberate per permettere l'abattimento dei palazzoni fatiscenti e quindi ha dato il via libera alla "mobilità" , cioè al trasferimento nella Vela Azzurra degli occupanti della Vela Verde, la prima a dover andare giù.Il cantiere, secondo le dichiarazioni del sindaco De Magistris, doveva essere consegnato entro l'8 aprile, ma per ora si segnlano ancora case abitate dagli abuvisi.