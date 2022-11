Scampia, preso spacciatore 33enne dopo inseguimento nella Vela gialla

Nella Vela gialla in via Labriola a Scampia, dopo un inseguimento è stato arrestato spacciatore, trovato in possesso di 36 bustine contenenti circa 17 grammi di anfetamina, 73 involucri con circa 44 grammi di cocaina e 25 cilindretti con circa 23 grammi di eroina. G.C., 33enne napoletano con precedenti di polizia è accusato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.