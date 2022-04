Droga davanti alla scuola: pusher arrestato a Scampia

Dovrà rispondere di detenzione di droga con l’aggravante di aver commesso il reato nei pressi di un istituto scolastico il 23enne incensurato di Secondigliano che è stato arrestato ieri sera dai carabinieri della stazione di Napoli Marianella. I carabinieri lo hanno bloccato a via Labriola. Era a bordo della sua auto nei pressi dell’istituto scolastico Galileo Ferraris, aperto per dei corsi serali, quando è stato sorpreso poco prima di cedere una dose ad uno studente dell’Itis.

Perquisito, il 23enne è stato trovato in possesso della somma in contante di 40 euro e di varie dosi di marijuana per un peso complessivo di 25 grammi. I carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche presso l’abitazione del giovane e lì sono stati rinvenuti e sequestrati altri 75 grammi della stessa sostanza. Stessa sorte per un bilancino di precisione e altri 140 euro. L’arrestato è in attesa di giudizio.