Scampia, raid nel centro antiviolenza: «È il secondo in un mese, ma non ci arrendiamo»

Martedì 28 Agosto 2018, 20:28 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2018 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non era bastato il colpo messo a segno lo scorso 18 luglio nella sede dell’associazione Dream Team Donne in rete a Scampìa. Ieri un altro raid ha colpito i locali frequentati dalle donne vittime di violenza. I balordi stavolta hanno addirittura tentato di portare via le finestre, dopo aver messo a soqquadro ogni stanza con oggetti, accessori e abiti destinati ai bambini che vengono ogni giorno al centro con le loro mamme.«Ancora un altro colpo: ieri un’altra triste scoperta», commenta Patrizia Palumbo, presidente dell’associazione che da anni combatte al fianco delle vittime di violenza sul territorio dell’area nord e che ha prontamente denunciato alla polizia. E questa volta i danni sembrano essere ancora più gravi.«Non contenti di quello che avevano rubato a luglio, in primis computer portatili - spiega la Palumbo - sono di nuovo tornati, a farci danni peggiori, hanno sradicato le finestre, mettendo tutto a soqquadro, contaminando con la loro cattiveria oggetti, vestiti e generi di prima necessità che raccogliamo con cura e premura; cose che ci vengono regalate, per poi distribuirle a bambini in difficoltà e alle mamme in dolce attesa». Terribile lo scenario che le volontari si sono trovate davanti agli occhi: «Una furia cieca, danni strutturali, per metterci in ginocchio. Perché ci chiediamo devastare un luogo che è all'insegna dell’accoglienza? Ci stavamo caricando di nuove energie, per riprendere il nostro servizio sul territorio. Non sappiamo cosa pensare, forse vogliono fermarci? Allora, con la forza di sempre, in questi giorni cercheremo di ordinare e di recuperare il recuperabile».Poi l’annuncio che chi lotta contro ogni forma di sopruso non si arrenderà: «Lunedì 3 settembre l'associazione riprenderà - anche senza finestre - la sua attività, la sua accoglienza e gli impegni presi. Noi saremo là per chi ha bisogno del nostro sostegno», conclude la presidente dell’associazione Dream Team.