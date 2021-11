Scampia, sanzionati gestori di sale scommesse: non verificavano i green pass

Giovedì gli agenti del commissariato Scampia hanno effettuato dei controlli a 4 sale scommesse in via Mugnano a Marianella, via Santa Maria a Cubito e via Gambardella dove hanno identificato 27 avventori; inoltre, nei due esercizi commerciali di via Gambardella e via Santa Maria a Cubito, hanno sanzionato tre persone prive della prescritta certificazione verde (c.d. green pass) e i gestori per aver consentito l’accesso agli avventori all’interno dell’attività omettendo la verifica del possesso del green pass.

