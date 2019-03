Anm, babygang scatenate. Stasera alle 21,50 una violenta sassaiola ha frantumato i vetri laterali del bus 180 mentre era in corsa in via Arcangelo Ghisleri zona Scampia. Il conducente è stato costretto a fermarsi ed allertare la centrale operativa dell'ANM. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia per effettuare i rilievi del caso.

L'ennesimo attentato alla sicurezza dei trasporti ad opera di balordi - commenta Adolfo Vallini, autista e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - una città allo sbando, siamo esposti quotidianamente a fenomeni di violenza generalizzata e raid vandalici. Le misure di prevenzione finora attuate sul territorio regionale evidentemente non bastano a garantire la sicurezza e la regolarità dei trasporti all'interno delle stazioni e a bordo dei mezzi pubblici

Giovedì 28 Marzo 2019, 22:45

