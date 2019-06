Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Scampia hanno arrestato Ciro Gargiulo, 25enne napoletano perché responsabile di detenzione e spaccio di sostanza. Le continue attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo al dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno condotto i poliziotti ad un approfondimento dei controlli nell’area dei porticati di via Giuseppe Fava , già nota come viale della Resistenza, dove gli agenti avevano notato un andirivieni di persone.



Un mirato servizio di appostamento iniziato verso le ore 18.00 ha consentito ai poliziotti di vedere completata l’azione delittuosa. Infatti un giovane che stanziava sotto i portici è stato avvicinato da un soggetto, ne ha ricevuto una banconota e si è allontanato verso un cespuglio nel quale ha preso qualcosa e l’ha consegnata all’avventore il quale si è dileguato prontamente. Gli agenti sono intervenuti, lo hanno bloccato e sottoposto ad una perquisizione personale trovando nelle sue tasche la somma di 30 euro in banconote di piccolo taglio.



Nel cespuglio erano stipate, all’interno di una busta di cellophane, 22 bustine contenenti sostanza erbacea verde che è risultata essere marijuana per un peso complessivo di 25 grammi. La sostanza stupefacente ed il danaro sono stati sequestrati ed il giovane arrestato e, come disposto dell’autorità Giudiziaria, sarà sottoposto al giudizio con rito per direttissima questa mattina.

Sabato 22 Giugno 2019, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2019 14:21

