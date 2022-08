Spari in un circolo a Scampia, trovate tre ogive sul posto

I Carabinieri della stazione Napoli-Scampia mentre percorrevano via Anna Maria Ortese hanno udito il tipico rumore di colpi d'arma da fuoco provenire da quelle parti. Le immediate indagini hanno permesso di accertare che poco prima ignoti avevano sparato nei pressi di un circoletto a via Ghisleri. Trovate e sequestrate tre ogive deformate. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Scampia e del Nucleo Operativo della compagnia Stella.