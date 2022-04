Scampia, allo stadio Landieri l'inaugurazione del «Murale per la legalità»

«Murale per la legalità» sarà inaugurato domani allo Stadio Landieri, nel quartiere Scampia, a Napoli. «Negli ultimi anni - afferma il consigliere regionale Maria Muscarà - Scampia da simbolo di illegalità è divenuta simbolo di riscatto per la gente di Napoli, grazie anche ai tanti cittadini che, giorno dopo giorno, cercano di ricostruire alternative importanti per i propri figli, ma questi sforzi da soli purtroppo non bastano, in quanto serve una classe politica fiera e radicata, e pur offrendosi come volontari per la manutenzione di tale struttura, tanti sono stati gli ostacoli burocratici che si sono presentati nel tempo.»

«Da anni - aggiunge Muscarà - porto avanti questa battaglia di valorizzazione dello Stadio Landieri al fianco di tante associazioni locali. Il consigliere regionale rende noto di aver presentato Il 12 aprile »una richiesta aggiornamenti all' assessorato allo sport ed alle pari opportunità, al fine di poter avere chiarimenti circa i motivi della sospensione dei lavori allo stadio dal 31 gennaio 2022, e soprattutto per capire quali sono i termini per la ripresa e la fine dei lavori«