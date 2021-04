Scampia, trovati in possesso di targhe rubate: denunciati

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Anna Magnani hanno controllato tre persone a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto tre targhe rubate.



I tre, di età compresa tra i 18 e i 19 anni, due dei quali con precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione e sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio comune di residenza senza valida motivazione; inoltre, al 19enne, che era alla guida della vettura, è stata contestata la violazione del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita.