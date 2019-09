CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 9 Settembre 2019, 07:29

Era sfuggito tre volte ai killer, forte di un fisico snello, nervoso, scattante, che gli aveva consentito di schivare appostamenti e di dribblare gente pronta a tutto. Non ha potuto far nulla di fronte all'ultimo tranello, quando è stato ucciso - probabilmente a mani nude - e sepolto nel cofano di un'auto rubata, avvolto da una coperta. Lo hanno trovato così, ieri pomeriggio: è il corpo di Domenico Gargiulo (nato ad ottobre del 1990), meglio conosciuto a Scampia come «sicc e penniello», proprio per quella corporatura snella e allungata a mo' di pennello. Un nome maledettamente noto alla cronaca e alle carte della Dda di Napoli, per un fatto drammatico, ancora oggi difficile da accettare: era il 15 ottobre del 2012, in corso Marianella, quando venne ucciso lo studente e operaio Lino Romano.