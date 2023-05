Scampia, via vai di persone in uno stabile pieno di droga

Ieri sera gli agenti nel transitare in via Annamaria Ortese, Scampia, hanno notato nei pressi dell’ingresso di uno stabile un via vai di persone le quali si sono allontanate facendo perdere le loro tracce.

I poliziotti hanno controllato lo stabile rinvenendo, dietro una lastra di marmo al primo piano, 11 involucri di cocaina del peso di circa 3,5 grammi, 35 involucri del peso di circa 64 grammi di hashish e 7 bustine contenenti circa 9 grammi di marijuana.