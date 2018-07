Scandalo funicolari, Anm in Procura: esposto denuncia il boom malattie

Lunedì 2 Luglio 2018, 09:13

Funicolari ancora nel caos. Per il secondo giorno consecutivo, un boom di dipendenti in malattia manda in tilt gli impianti. Si fermano Chiaia e Montesanto, in aggiunta a Mergellina che ha anticipato l’orario festivo di un paio di giorni e resterà chiusa fino al 2 settembre. L’unica rimasta aperta ieri è stata la funicolare Centrale. Dura reazione dell’Anm: denuncia in Procura sul picco di malattie anomale e congedo forzato per tutti gli altri dipendenti delle funicolari. Mentre le associazioni dei consumatori preparano la class action. E oggi, intanto, si presenta il piano concordatario. In mattinata sarà presentato alla maggioranza consilaire, poi ai sindacati, prima di essere discusso nel pomeriggio in assemblea dei soci. Il documento approvato sarà consegnato domani al Tribunale Fallimentare e ai commissari.La sola funicolare di Montesanto ha poi ripreso il servizio nel pomeriggio. Il blocco delle funicolari si era già verificato lo scorso weekend, con gli impianti fermi alternativamente, sempre per la stessa “epidemia” che sta tenendo a casa i capiservizio – 15 in tutto, ammalatisi a rotazione - risparmiando, però, il resto del personale, dai macchinisti agli operai. Una penuria di dipendenti divenuta insostenibile, poiché anche il personale in reperibilità non si è reso disponibile e chi prima, in questi casi, dava una mano, assicurando la copertura con lo straordinario, da due settimane si sta rifiutando. I disagi potrebbero continuare anche oggi.Ma l’Anm ha deciso di dire basta. Dopo una raffica di visite mediche di controllo la scorsa settimana, che sembrano non aver sortito l’effetto sperato, ieri mattina l’azienda ha annunciato la presentazione di un esposto sulle “malattie anomale” alla Procura di Napoli. «Vista l’insostenibilità della situazione – scrive l’Anm – si è proceduto alla doverosa attività di trasmissione all’Autorità Giudiziaria della relazione espositiva dei fatti e della documentazione di supporto, affinché si attivino tutte le procedure giudiziarie di carattere penale volte a tutelare gli interessi degli utenti e dell’azienda. L’azienda ha subito il blocco improvviso degli impianti funicolari per motivazioni indipendenti dalla sua volontà».Pugno duro anche contro i dipendenti che invece ieri si sono recati normalmente al lavoro. Senza capiservizio, in quanto ammalati, e quindi non potendo tenere aperte le funicolari, l’azienda ha messo in congedo d’ufficio tutti gli altri lavoratori. Immediate le proteste dei sindacati, pronti a contestare il provvedimento. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, chi ha timbrato il cartellino, anche se le funicolari erano ferme per l’assenza dei funzionari responsabili, deve essere retribuito lo stesso.Mentre gli assessori Enrico Panini e Mario Calabrese rincarano la dose: «È in atto oramai una strategia della tensione sociale scellerata, scientifica e che ormai solo chi si ostina a non vedere non coglie. Un disegno assurdo e autolesionistico che rischia di colpire definitivamente il lavoro di molti. Stiamo facendo ogni sforzo per salvare l’azienda, ma per colpa di alcuni remiamo controcorrente. La città è costretta a pagare un prezzo altissimo per il comportamento incosciente di un manipolo di dipendenti Anm». «L’Amministrazione comunale – proseguono - ribadisce la forte condanna per quanto sta accadendo alle Funicolari. All’esposto all’Autorità Giudiziaria seguiranno giusti provvedimenti».«Le malattie non c’entrano con la vertenza dei lavoratori – spiega Franco Falco (Faisa Cisal) – La nostra protesta, portata avanti con 3 scioperi, si concentra su due punti: l’abbassamento dell’inquadramento dei capiservizio e dei capimpianto. Nel primo caso, l’Anm in via unilaterale, con l’ordine di servizio 3, ha abbassato i parametri dei capi tecnici. In questo modo dequalificandoli, poiché non potranno più svolgere alcuni interventi specializzati». In termini economici, si parla di una perdita di circa 70 euro. «Ecco perché – riprende – quando c’è un guasto, ci vogliono ore per ripartire. Poi, è stata eliminata del tutto la figura del capoimpianto, che gestiva i dipendenti per ogni funicolare. Quelli andati in pensione non sono stati rimpiazzati. Contesteremo, inoltre, in azienda i congedi forzati».