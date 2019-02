Scandalo linea 6 a Napoli, stazioni fantasma ​e danni per 2 milioni di euro

Giovedì 7 Febbraio 2019, 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Linea 6 è senza pace. Arrivato da pochi giorni l’ok per la ripresa delle operazioni nel cantiere del Plebiscito, bisogna fare i conti non solo con la fine dei lavori alla Riviera di Chiaia e a Santa Maria degli Angeli, ma anche con quelle stazioni già finite che la chiusura, gli anni di abbandono e l’inciviltà hanno distrutto, vandalizzato, e trasformato in discariche di immondizia o piazze di spaccio notturno: in particolare le tre fermate di Fuorigrotta, piazza Lala, Veniero e piazzale Tecchio. «Serviranno 2 milioni di euro per realizzare i lavori di ripristino - fa sapere Anm tramite il suo amministratore unico Nicola Pascale - Abbiamo già inviato la relazione al Comune». E non è tutto. Alla lista delle operazioni incompiute va aggiunta l’uscita di Mergellina, con il cantiere-discarica fermo da anni proprio sotto gli occhi di Virgilio, la cui tomba è lì di fronte, sulla vetta del parco con vista tubolari.L’ODISSEALa vicenda è lunga e aggrovigliata. La tratta di Fuorigrotta fu inaugurata addirittura ai tempi di Maradona, a ridosso dei Mondiali italiani, nel 1988. All’epoca aveva un altro nome Ltr (Linea tranviaria rapida). Dopo l’inaugurazione in pompa magna, però, fu subito chiusa. Solo dopo dieci anni, nel 2001, si provò a riattivarla, ma fu un altro flop. E anche il terzo tentativo di riapertura, tra il 2011 e il 2012, fu un buco nell’acqua: in un giorno la prendevano dieci persone o poco più. Quindi le stazioni furono di nuovo serrate per assenza di utenti e conseguente spreco di personale. Di fatto, da sei anni nessuno ci mette più piede. Come mai? È presto detto: «Senza collegamenti con la Linea 1 e con il resto della città - spiega un utente, Andrea Cutillo - dalla zona flegrea è più comodo prendere la Cumana, che fa un percorso simile, anziché la ex Ltr».IL DEGRADO ATTUALEPiazza Lala è uno scatafascio. Da anni l’esterno della stazione è distrutto, incendiato e con i pannelli in frantumi. «Prese fuoco anni fa - fa sapere Anm - Probabilmente bruciò a causa di un clochard». Piazzetta Veniero, pochi metri più in là, sporcizia a parte, è ridotta a luogo «di spaccio notturno», confidano i residenti. E l’intonaco della fermata Mostra, in piazzale Tecchio, è bucato e perde acqua. Un muro di compensato, a due passi dai binari, nasconde chissà i problemi portati da un abbandono pluriennale. «Abbiamo fatto continui sopralluoghi sul posto - spiega Diego Civitillo, presidente della X Municipalità Bagnoli Fuorigrotta - e le riparazioni degli esterni sono sicuramente necessarie. Nelle strutture interne e sui binari, però, non sembrano esserci danni particolari». «Tra opere civili e revisione degli impianti - chiarisce Anm - serviranno circa 2 milioni. Abbiamo informato già da tempo il Comune di questa situazione».MERGELLINALa spesa di «due milioni di euro» prevista da Anm non comprende il completamento dell’opera a Mergellina. Qui c’è una stazione Linea 6 fantasma, con un cantiere malridotto. «Linea 6 della Metropolitana di Napoli - Tratta Mostra/Mergellina-Municipio. Progetto cofinanziato dall’Unione europea»: così recita la scritta sulle transenne sfasciate di fronte al Vergiliano. Palazzi finiti a metà, camion con ferraglie arrugginite, devastazione e abbandono. Lavori al palo da tempo. All’esterno della stazione, spicca invece un portone art design chiuso da sei anni, con la parola «Metropolitana» intagliata nel ferro centinaia di volte, e poi diverse discariche. All’interno niente: scale mobili transennate, spazi vuoti e pioggia dai soffitti. Spreco di anni e di soldi.LE ALTRE STAZIONIIl fatto che il Tar abbia accolto l’altro giorno il ricorso del Comune di Napoli sulle griglie del metrò in piazza del Plebiscito, dunque, riaccende la speranza, ma non elimina i problemi. Da un lato, infatti, visto che le griglie servono proprio al collegamento tra Linea 6 e Linea 1 (fermata Municipio), riprende corpo il progetto di una metro cittadina unica, dall’altro però, si contano i danni di un’opera infinita. La facciata di Palazzo Guevara di Bovino, alla Riviera di Chiaia, dove il cantiere della Linea 6 è ancora aperto, è crollata durante gli scavi il 4 marzo del 2013, e non tornerà agibile prima di un anno. Passando al cantiere dell’altra stazione ancora non conclusa, quello di Monte di Dio, il commercio e la qualità della vita a Santa Maria degli Angeli sono al collasso, con decine di negozi che negli anni hanno chiuso i battenti. È costata molto, la Linea 6, in tutti i sensi. In ogni caso, ai 98 milioni che Napoli rischiava di perdere prima della sentenza del Tar, ne vanno aggiunti almeno altri due per i lavori di ripristino.