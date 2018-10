Scandone, indagine di mercato per il riscaldamento della vasca

Con un avviso di indagine di mercato, è stata avviata la procedura di gara per dotare la piscina 'Scandone' di una vasca 'warm up' che servirà per il riscaldamento degli atleti impegnati nell'Universiade di Napoli. «Il Commissario straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 Gianluca Basile e il Comune di Napoli - si legge in una nota - hanno iniziato un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 63 e 66 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento degli interventi per la realizzazione della vasca per il riscaldamento al servizio della piscina Scandone». L'importo dei lavori è pari a 1.950.840,00 di cui 132.650,56 per costi di manodopera e 15.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi 2.352.559,60. La scadenza dell'indagine è prevista per il giorno 22/10/2018 alle ore 09:00.

Martedì 16 Ottobre 2018, 17:34

