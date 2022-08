Scappa dalla comunità, scatta l'inchiesta La madre tiktoker: ditemi dov’è

Scappato dalla comunità o aiutato a scappare, scortato all’esterno di una struttura nella quale avrebbe dovuto studiare e completare il proprio corso di formazione. È la vicenda su cui sono in corso indagini e verifiche, sia da un punto di vista amministrativo sia sotto il profilo strettamente penale. È il caso del figlio di una nota tiktoker napoletana, con tanti follower ma anche ritenuta vicina a contesti opachi se non addirittura contigui con la criminalità. Da giorni la donna sta protestando contro la decisione del giudice di disporre il trasferimento del minore in comunità, fino al colpo di scena - anche in questo caso annunciato a mezzo social - di due notti fa: «Ditemi dov’è?», sostendo che il figlio si sarebbe allontanato (o sarebbe stato indotto ad allontanarsi), in mancanza di un regime di controllo da parte degli assistenti sociali.

Una protesta nella quale interviene l’assessore comunale Trapanese, che all’Ansa, chiarisce il suo punto di vista, due sere fa, su Facebook: «Come padre» e soprattutto come assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, difendendo con forza l’operato dell’assistente sociale che si è occupata per anni del figlio della tiktoker. «Si tratta - ha detto - di un caso molto delicato, complesso, difficile, che ha visto più volte segnalazioni della Procura dei minori e che ha visto più volte l’assistente sociale impegnata a proporre soluzioni alternative alle situazioni precarie di quella famiglia, soluzioni purtroppo mai considerate».

«La verità che vediamo sui social - ha aggiunto Trapanese - non è la verità. Quello che ci viene raccontato da una madre che prova dolore è la sua verità, ma la situazione è molto più complessa e non possiamo raccontarla perché c’è un segreto professionale, c’è la privacy. Ma quando un tribunale toglie un minore alla famiglia è perché si sono provate tante strade e quelle strade hanno fallito. Non è l’assistente sociale che decide di togliere un minore alla famiglia, ma è un’azione congiunta, del tribunale dei minorenni, della procura e dei servizi sociali, un’azione decisa quando non ci sono proprio alternative». «Noi ci appelliamo a questa famiglia, alla collaborazione», aggiunge l’assessore. «Il ragazzo è scappato dalla comunità ed è stato sicuramente aiutato, ma deve tornarci perché la legge è uguale per tutti. È importante che ritorni e che la famiglia collabori, perché questa situazione può migliorare affidandosi alle istituzioni, bisogna vedere nei servizi sociali non dei nemici, ma dei professionisti che tengono al benessere dei nostri figli e delle nostre famiglie». In uno dei suoi video, la donna - con un passato turbolento («ho fatto delle pazzarie»), dal quale afferma di stare uscendo - si chiede come sia stato possibile che il ragazzo sia scappato e chiede di sapere dove sta. Non mancano contraddizioni, dal momento che la signora aggiunge di essere rimasta comunque in contatto con lui, tanto da poter garantire sulle sue buone condizioni di salute. Riguardo all’allontanamento dalla famiglia, spiega che il ragazzo era seguito dai servizi sociali perché non andava a scuola e ammette che lei lo trascurava: poi sarebbero subentrati altri problemi ed il figlio è stato portato via, ma lei non pensava che andasse a finire così. «In comunità non stava bene, cominciava ad avere problemi psicologici», aggiunge la donna, chiedendo il sostegno di tutti i suoi numerosi followers.