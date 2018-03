Scarcerati dopo 10 mesi i Pellini. Erano stati condannati a 7 anni per disastro ambientale nella Terra dei Fuochi

Sabato 31 Marzo 2018, 13:43 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2018 13:43

Acerra. Sono stati scarcerati dopo appena 10 mesi di reclusione in carcere i fratelli acerrrani Cuono, Giovanni e Salvatore Pellini, condannati nel maggio scorso in via definitiva a 7 anni con l'accusa di aver provocato attraverso un ingente sversamento illecito di rifiuti un immane disastro ambientale in provincia di Napoli, tra i comuni di Acerra, Qualiano e Bacoli.La scarcerazione è avvenuta a seguito di una decisione discrezionale del giudice del tribunale di sorveglianza, che ha calcolato una riduzione di pena sotto i 4 anni grazie a 3 anni di indulto concessi dalla legge emanata nel 2006. Per i Pellini è stata decisa l'espiazione di una pena alternativa, probilmente ai servizi sociali, di circa 3 anni e mezzo. Ma il popolo della Terra dei Fuochi è insorto.La Rete di Cittadinanza e comunità ha annunciato di voler organizzare una manifestazione di protesta. I tre imprenditori del traffico di rifiuti sono stati scarcerati ieri, nel giorno della storica processione di Acerra della Via Crucis che quest'anno è stata dedicata dal vescovo della diocesi, Antonio Di Donna, proprio alle vittime della Terra dei Fuochi.