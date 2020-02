«Scarcerato, festeggia con i botti e blocca una strada a Napoli: tutto in diretta Facebook»

«Nel quartiere di Pianura un uomo decide di festeggiare il ritorno alla libertà con dei fuochi d’artificio, commettendo così un ennesimo atto illegale - denuncia Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi- l’ uomo, attraverso una diretta Facebook mostra i festeggiamenti del proprio ritorno alla libertà, dopo una detenzione carceraria, come egli stesso dichiara. Nel filmato viene mostrata l’esplosione di una serie di batterie di fuochi d’artificio manovrate da alcuni ragazzini».

«Inaccettabile e vergognoso. Non ho parole. Parliamo di una persona che, appena uscita dal carcere, vuol festeggiare la propria libertà e cosa fa? Commette un altro atto illegale e cioè spara dei fuochi d’artificio in quel modo bloccando una strada e vantandosene anche - prosegue Borrelli, che ha pubblicato il video sulla sua pagina Facebook - evidentemente gli avrebbe fatto bene scontare altro tempo in reclusione, non è ancora pronto per il mondo civile».

