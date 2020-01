Smaltiva i propri rifiuti nei pressi della parrocchia di San Matteo a Ponte Riccio a Giugliano, denunciato meccanico di Qualiano. Utilizzava l’area antistante la parrocchia di San Matteo come sua personale discarica. Da tempo nel rimuovere i rifiuti abbandonati in quella zona, gli operatori dell’ati Teknoservice-Gema rinvenivano materiali che erano riconducibili a qualche officina. Eppure, la polizia municipale non era riuscita a beccare il colpevole neanche con le telecamere.

LEGGI ANCHE Napoli, 18enne rapinato in piazza Dante: arrestati due banditi, il più piccolo ha 16 anni

Aprendo i sacconi abbandonati di fronte alla chiesa gli agenti della Municipale di Giugliano hanno però trovato dei documenti e persino materiale pubblicitario che hanno consentito di risalire ad un’autofficina di Qualiano. Hanno quindi proceduto alla denuncia ed alle contravvenzioni. Hanno poi chiesto la collaborazione dei Carabinieri di Qualiano, dal momento che l’officina si trovava in un altro Comune, che hanno eseguito il sequestro dell’attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA