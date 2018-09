Scarichi abusivi e rifiuti a Pianura: la protesta dei cittadini

Martedì 4 Settembre 2018, 10:47

Non c’è pace a Pianura, dove nonostante i divieti ed i controlli dei cittadini e degli attivisti del territorio si continuano a sversare rifiuti a ogni ora del giorno e della notte.Ancora una volta ad essere protagonista di questa triste vicenda è via Cannavino, dove i cassonetti accanto ai giardini sono preda di rom e scaricatori abusivi. Un ragazzo di colore viene fermato dopo aver gettato in pieno giorno rifiuti di grandi dimensioni all’interno dei bidoni. Non conosce gli orari di conferimento e riferisce di essere stato mandato lì dalla donna per cui lavora.Sempre più spesso i cittadini affermano di assistere inermi a queste scene di degrado, con la spazzatura che frequentemente finisce all’interno dei giardinetti retrostanti. Le panchine sono da tempo vuote a causa dell’incuria e del cattivo odore rilasciato dalla montagna di rifiuti accatastati a pochi metri.La realtà di via Cannavino insomma, pare essere sempre peggiore e costantemente abbandonata al degrado. I residenti da tempo affermano di chiedere interventi e azioni volte a limitare tanta incuria. Interventi che però, sino a questo momento, non sono mai stati effettuati.