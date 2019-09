Scarichi illegali in mare dal collettore borbonico al Monte di Cuma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 15 Settembre 2019, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Batteri fecali oltre i limiti sono stati rilevati dall'Arpac nel tratto di costa prospiciente alla necropoli romana al Monte di Cuma. La conseguenza è la non balneabilità dello specchio d'acqua in cui confluiscono il canale di Quarto, l'alveo dei Camaldoli e il canale Abruzzese, gli scarichi da cui dipende la qualità di questo tratto di costa. «Inoltre - ha spiegato l'Arpac in una nota - l'area nelle giornate precedenti ai prelievi è stata interessata da piogge torrenziali che incidono negativamente sulle analisi. I prelievi effettuati martedì scorso sono risultati negativi, fatta eccezione per il tratto di arenile del collettore borbonico di Cuma dove sono stati evidenziati valori fuori norma».