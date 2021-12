Chiazza marrone nel mare di Portici: «Controllare gli scarichi»

Una chiazza marrone nelle acque del mare porticese. L’allarme del Movimento 5 Stelle: «Situazione sconcertante, abbiamo già allertato la guardia costiera». La replica del sindaco Enzo Cuomo: «La Capitaneria sta verificando. Noi contrastiamo ogni abuso, anche quelli edilizi». In un video inviato dai consiglieri grillini alla Guardia Costiera si nota un’enorme chiazza marrone nel mare, all’altezza dell’ex lido Rex a Portici. Nelle immagini si nota chiaramente un’enorme chiazza di colore marrone e biancastra che si espande in mare, destando non poca preoccupazione tra i cittadini e anche i militari della capitaneria di porto, i quali hanno già assicurato i controlli del caso.

«Siamo preoccupati per lo scenario, perché è palese che c’è qualcosa che sta inquinando il mare e volgiamo chiarezza – spiega il Movimento Cinque Stelle di Portici – immediatamente abbiamo segnalato, con un apposito video, l’episodio alla capitaneria di porto, che ci ha assicurato controlli celeri. Purtroppo – rimarca la forza politica – sono anni che chiediamo collaborazione tra il comune di Portici e quello di Napoli, al fine di risolvere il problema legato agli scarichi fognari in mare».

«La Capitaneria sta accertando la natura dello sversamento - dice il sindaco Enzo Cuomo- che da una prima valutazione sembra risalire alle alle copiose e violente piogge dei giorni scorsi. Si tratterebbe di un troppo pieno, cioè finestra di sforo a mare di acqua piovana e fango. Noi verifichiamo ogni abuso, come quelli edilizi troppo spesso verificatisi nella nostra città di cui ci arrivano segnalazioni anonime da cittadini o esposti».