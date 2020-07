In auto con cinque sacchi di scarti edili, denunciati due napoletani a Poggioreale

Gli agenti del commissariato Poggioreale hanno effettuato un servizio di controllo straordinario mirato alla prevenzione e repressione del reato di sversamento illegale di rifiuti. Nel corso dell’attività sono state identificate 29 persone di cui due con precedenti di polizia. Sono stati controllati cinque veicoli, di cui uno sequestrato per trasporto e scarico di materiale edile senza autorizzazione, e contestate due violazioni del codice della strada per l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo; inoltre, sono state controllate amministrativamente tre ditte specializzate nella raccolta di materiale ferroso e trattamento di rifiuti liquidi urbani.

I poliziotti hanno sorpreso in via De Roberto due persone che stavano sversando dalla propria auto cinque sacchi di plastica contenente materiale edile; i due, napoletani di 62 e 52 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per trasporto e scarico di materiale edile in strada senza alcuna autorizzazione e la vettura è stata sequestrata penalmente.

Inoltre, nei giorni scorsi, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore e della polizia locale, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati ambientali, hanno controllato un autolavaggio in via Togliatti a Frattaminore accertando che le acque di scarico venivano immesse nelle fogne senza subire nessun trattamento come previsto dalle normative vigenti. Il titolare, un 22enne napoletano, è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e l’autolavaggio è stato sottoposto a sequestro.

