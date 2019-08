Scarti tessili lasciati in strada nel Napoletano, Apecar inchiodato dai video

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 14 Agosto 2019, 09:16

Otto grandi buste di plastica nera, contenenti scarti di lavorazione di una fabbrica tessile abbandonati di notte in pieno centro cittadino. La segnalazione, arrivata al comando della polizia municipale, informava gli agenti che in via Milano, una strada che collega via Fiume con via Vergara, a pochi passi dal cuore della movida, erano stati depositati alcuni bustoni di plastica nera, legati con nastro adesivo con la scritta sigillo di garanzia. Quando i caschi bianchi con il maggiore Biagio Chiariello si sono recati sul posto, dei bustoni era rimasto solo uno. Non potevano essere spariti. Così dopo una ricerca nei dintorni, gli altri sacchi di plastica sono stati rintracciati in via Tenente Vitale.