Scassinatore sorpreso nel negozio a Portici, si scaglia contro gli agenti: preso

Giovedì 9 Maggio 2019, 18:56

Gli agenti del commissariato di Portici hanno arrestato Rosario Estatico, 30 anni, per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato.Questa notte gli agenti, mentre stavano percorrendo via Marconi , hanno notato una serranda socchiusa con i sistemi di apertura in metallo scardinati e dei rumori provenire dall’interno di un esercizio commerciale.I poliziotti, insospettiti, sono entrati all’interno del negozio e dopo una breve colluttazione hanno bloccato Rosario Estatico.All’interno del giubbino del 30enne è stata ritrovata una busta con l’incasso prelevato dalla cassa pari a circa 65,00 euro, oltre ad una spranga di ferro utilizzata per forzare le serrature.La refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario.