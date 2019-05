Sabato 4 Maggio 2019, 14:50

Enormi bustoni di color verde sono affiorati dal sottosuolo adiacente il distretto sanitario di Marano, dove da ieri sono al lavoro tecnici e operai intenti a ripristinare l'asfalto ceduto a causa di una perdita idrica. La comparsa dei bustoni ha allarmato i residenti, che temono si tratti di materiale pericoloso per la salute. Dai vertici del distretto sanitario fanno sapere che "sono state ritrovate buste, che in passato, verosimilmente, contenevano blocchi di eternit, nonché altro materiale di risulta". Materiale che sarebbe stato interrato, più di 20 anni fa, dalle ditte che a suo tempo eseguirono gli interventi per la realizzazione della struttura sanitaria cittadina. Secondo i vertici del distretto locale "non sussisterebbero problemi per la salute dei cittadini".