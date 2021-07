Positano contro gli scavi clandestini, una mostra con due reperti archeologici ritrovati

Una mostra con i reperti archeologici trafugati e ritrovati. Verrà inaugurata domani pomeriggio, alle 17,30, nella Cripta inferiore della Chiesa Madre di Positano. Le ceramiche, sequestrati nel luglio 2012 dal Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli e consegnate al Comune, sono state recuperate nell'ambito di una complessa indagine nei confronti di un sodalizio criminale dedito allo scavo clandestino e alla ricettazione sul territorio nazionale ed estero di beni sottratti da importanti siti nella regione Campania.

Si tratta di un cratere a campana e un piatto da pesce a figure rosse del IV secolo avanti Cristo, come rende noto la Soprintendenza di Salerno, esposti all'interno di uno spazio destinato dall'amministrazione anche in futuro a tali progetti. L'obiettivo della mostra non è soltanto esibire i due reperti archeologici, ma anche rendere nota l'energica azione di contrasto ai reati contro il patrimonio culturale condotta dai carabinieri in collaborazione con il ministero della Cultura.