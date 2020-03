Scavi di Cuma: spunta  il murales della dea Atena

Un murales raffigurante la dea Atena, è comparso su una parete all' ingresso degli scavi archeologici di Cuma, nei Campi Flegrei.



Realizzato da “Emma”, lo street artist che firma con il suo tag in basso all'opera, la raffigurazione ritrae la figlia prediletta di Zeus, dea greca della sapienza, delle arti e della guerra, con il suo inconfondibile elmo frigio e armatura.



La scelta degli scavi di Cuma per la realizzazione del murales di Atena è sicuramente suggerita dal forte legame che la fiorente città della Magna Grecia, aveva con le sue divinità. Pregevoli antefisse a testa di Atena, ritrovate nel sito, sono custodite presso il museo archeologico dei Campi Flegrei, ubicato all'interno del Castello Aragonese di Baia. © RIPRODUZIONE RISERVATA