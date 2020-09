Scavi di Pompei, mascherine tra le domus: ecco l'ultimo incubo di Pompei

Le domus degli Scavi di Pompei nuovamente «vittime» dei turisti incivili. Questa volta sotto accusa ci sono quelli che gettano a terra, tra i preziosi mosaici dei pavimenti delle domus come tra i basoli delle antiche strade, ogni giorno decine di mascherine. Un gesto assurdo e ingiustificabile, visto che nel sito ci sono ovunque cestini portarifiuti e soprattutto considerato che, almeno teoricamente, la mascherina va indossata sempre. Chi la abbandona, dunque, dovrebbe averne altre di scorta, ma quello che non si capisce è la necessità, che tanti sembrano avere, di liberarsi di quella usata proprio all'interno del parco archeologico. Fatto sta che è scattato l'allarme inquinamento per il monumento e anche per la salute dei custodi, degli addetti alle pulizie e dei visitatori stessi.



Nella Pompei ai tempi del coronavirus - tra misurazione della temperatura, percorsi obbligati, transenne e strade che, comunque, si stanno lentamente riaprendo - capita molto spesso di imbattersi in questo rifiuto «speciale». Il simbolo della nuova normalità pandemica si può trovare dappertutto: sui marciapiedi e davanti alle domus, ma esemplari sono stati notati anche sotto il colonnato della Palestra Grande, nella Basilica o addirittura nella casa del Fauno e alle Terme Suburbane. Abbandonata, calpestata, impolverata, la mascherina diviene simbolo, per chi a questa «moda» vuole trovare un senso, di una Pompei che non vuole accettare fino in fondo l'impedimento alla libertà di vivere. A lanciare l'allarme per primo è stato Giuseppe Di Leva, studioso appassionato della città archeologica che ha pubblicato le foto su Facebook ed ha invitato i turisti a rispettare il monumento: «Non so quando avrà termine questo incubo orwelliano. Per il momento non abbandonate la vostra mascherina, almeno per rispetto a Pompei», ha scritto sul social.La rimozione e lo smaltimento delle decine di mascherine che si contano a fine giornata comportano peraltro dei costi aggiuntivi alla Soprintendenza, per il lavoro extra che effettuano gli addetti della ditta di pulizia. Del resto i controlli severi ci sono solo agli ingressi, per assicurarsi che ogni visitatore rispetti l'obbligo di indossare la mascherina, ma non durante il percorso e neanche all'uscita. Secondo gli operatori turistici, il fenomeno dell'abbandono del dispositivo di protezione lungo il tour tra le antiche vestigia è legato alle alte temperature registrate questa estate. Sotto il sole feroce di agosto è difficile per i visitatori degli Scavi non sudare, e il caldo soffocante è più difficile da sopportare avendo la bocca e il naso coperti. Naturalmente la controprova si potrà avere con il fresco che già avanza, ma resta il fatto che niente giustifica il comportamento maleducato dei visitatori. Comportamento che potrebbe ora essere oggetto di un nuovo divieto, da inserire tra quelli del decalogo imposto dal Parco Archeologico di Pompei. D'altronde, che adesso è direttore generale dei Musei dello Stato ma resta ancora direttore del Parco Archeologico pompeiano fino alla nomina del suo successore, ha già condotto diverse battaglie contro i comportamenti incivili: come quando ha messo al bando gli adesivi identificativi dei croceristi, altamente dannosi per il monumento, al punto da vietare l'ingresso al sito archeologico ai partecipanti ai tour che li tenevano incollati su giacche, t-shirt e maglioncini.