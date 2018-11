Scavi di Pompei: Porta Marina Superiore ancora chiusa

Giovedì 1 Novembre 2018, 15:27

Scavi disagi ai turisti: ancora inagibile l'ingresso di Porta Marina Superiore. Nella città antica i danni del maltempo continuano a creare problemi. L'ingresso principale del Parco Archeologico, quello logisticamente meglio fornito dai mezzi pubblici trovandosi di fronte alla stazione della Circumvesuviana di Pompei-Scavi e più agevole per i visitatori che si spostano in treno, non è stata ancora aperta. Per la caduta di un albero, conseguenza della tempesta che si è abbattuta su Pompei e sulla Campania lo scorso 29 ottobre, Porta Marina Superiore è ancora insicura. «Per motivi di sicurezza - si legge in italiano ed inglese nel cartello di avviso affisso al cancello chiuso - l'ingresso di Porta Marina resterà chiuso». Aperti normalmente gli ingressi di Piazza Esedra e di Porta Anfiteatro.