Scavi di Pompei, turista trova un portasoldi d'oro con 900 euro e consegna tutto ai carabinieri

Esempio di onestà all'ombra degli Scavi: un turista italiano ha trovato per strada un portasoldi in oro 18 carati, contenente circa 900 euro, e, senza esitare, ha consegnato tutto ai carabinieri. In pochissimo tempo, i militari dell'Arma, sono riusciti a risalire all'identità della persona, un imprenditore locale, che aveva perso il denaro e l'oggetto di valore in via Plinio, a pochi metri dall'ingresso del sito archeologico di piazza Esedra. L'identificazione è avvenuta attraverso i codici bancari impressi sulla ricevuta di un pagamento elettronico rinvenuta insieme al denaro. Lo sconforto dell'imprenditore, grazie all'onestà del turista e alle indagini lampo svolta dai carabinieri, si è trasformato in gioia e sorpresa.

