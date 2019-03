Martedì 26 Marzo 2019, 15:31 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nome di Luigi Scavone, amministratore di fatto dell'Alma spa, arrestato stamattina dalla Guardia di Finanza per una maxi evasione fiscale, a Napoli è legato, tra l'altro, alla realizzazione di un intero padiglione all'interno del Policlinico Federico II di Napoli destinato allo studio e alla cura delle malattie rare dei bambini. Il costo dell'opera è stato sostenuto completamente dal patron di Altea Holding, Scavone. L'evento fu sponsorizzato nel dicembre 2018 durante la serata «Eccellenze reali» ospitata al Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli: alla cerimonia presero parte attori, come Alessandro Preziosi e anche il Cardinale Sepe, immortalato proprio al fianco di Scavone. All'amministratore, preso all'alba in una villa del Vesuviano, i finanzieri hanno anche sequestrato uno zainetto zeppo di soldi. Trovato inoltre un biglietto con destinazione Dubai, con la data di partenza di domani. Sequestrati infine 10 Rolex e altri oggetti di valore.