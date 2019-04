Scempio nella Villa Comunale di Napoli, rispuntano i giardinieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 2 Aprile 2019, 07:00

«Siamo solo in sette», confida uno dei giardinieri della Villa Comunale commentando i due fascicoli d'inchiesta aperti dalla Procura sulle condizioni dell'ex giardino borbonico. Poi sospira e aggiunge: «Il più giovane fra noi ha 62 anni. Entro la fine dell'anno, quattro di noi andranno in pensione per la quota 100. Già oggi, in queste condizioni di lavoro, è impossibile tenere meglio di così un parco di 1,2 chilometri». Eppure, il dipendente del servizio giardini è tutto solo. Gli altri due colleghi, che dovrebbero affiancarlo, sono «in licenza». E la Villa, per larghi tratti, è un bosco piuttosto che un giardino, una selva piuttosto che un parco, una discarica piuttosto che un monumento. Tra gli altri, all'indomani dell'anticipazione data dal Mattino sulle indagini in corso sulla Villa da parte della magistratura, si è espresso anche il sindaco, Luigi de Magistris: «Le inchieste ci sono su tutto. Sulla Villa Comunale abbiamo interesse a che stia in condizioni migliori».