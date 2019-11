Schiacciata da un Tir sulle strisce: nonna Maria è morta senza riprendere conoscenza

È morta senza riprendere conoscenza, Maria Mennillo, 82 anni, di Caivano, che giovedì scorso era stata investita da un tir, mentre attraversava sulle strisce di corso Umberto I, nei pressi della villa comunale di Caivano. La donna che aveva subito lo sfacelo completo della gamba destra, poi amputata in ospedale, fratture e lesioni da schiacciamento agli organi interni, dopo l'intervento presso l'ospedale Cardarelli, non si era più ripresa. Ricoverata nel reparto di rianimazione, il suo cuore non ha retto e dopo una breve agonia è morta nella tarda serata di venerdì.



Si aggrava dunque anche la posizione giudiziaria dell'autista del tir - il mezzo è stato sequestrato dagli agenti della polizia municipale, diretta dal comandante Gaetano Alborino - che da indagato per lesione gravissime, ora deve rispondere di omicidio stradale. La tragedia della strada che ha provocato orrore e raccapriccio a Caivano, dove la vittima era molto conosciuta e benvoluta, si è consumata in pochi secondi. La donna, di ritorno dal mercato settimanale, stava tornando a casa. Il destino di Maria Mennillo e il lento andare del tir, carico di prodotti surgelati si sono incontrati sulle strisce pedonali di corso Umberto I, di fronte all'ingresso della villa comunale. La donna dopo aver percorso pochi passi sulle strisce, è stata investita dal tir, il cui autista ha dichiarato di non averla vista. © RIPRODUZIONE RISERVATA