Gli agenti della polizia di Stato del Commissariato Arenella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un minore, resosi responsabile del reato di rapina, lo scorso mese di maggio, in danno di una coetanea, in concorso con due persone ancora da identificare. La giovane vittima nella denuncia presentata in compagnia del genitore, ha riferito che, mentre passeggiava in via Saverio Gatto, è stata avvicinata da tre coetanei i quali, dopo averla schiaffeggiata e tirata per i capelli, le hanno sottratto due telefoni cellulari che aveva con se e sono fuggiti verso la fermata della metropolitana dei Colli Aminei.



I poliziotti hanno effettuato diversi controlli nelle vicine fermate della metropolitana collinare e presso la fermata di Piscinola, hanno rinvenuto alcuni cellulari tra i quali i due telefonini sottratti con violenza alla minore in via Saverio Gatto. Una immediata attività info investigativa, scaturiva dal rinvenimento dei cellulari e dalle dichiarazioni della vittima consentiva agli agenti di individuare uno dei responsabili, che è stato anche riconosciuto, dalla giovane vittima e senza alcun dubbio, quale autore della rapina.

Martedì 5 Giugno 2018, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA