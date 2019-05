Schiaffi all'ex moglie e al figlio piccolo, 39enne arrestato nel Napoletano

Martedì 7 Maggio 2019, 14:23

Aggredisce la ex durante un incontro programmato per rivedere il figlio di tre anni e uno schiaffo centra anche il piccolo. Per questo motivo a Torre del Greco i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato un 39enne già noto alle forze dell'ordine: per lui l'accusa è di maltrattamenti in famiglia.Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo - già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per lesioni personali poiché due anni fa, per motivi di gelosia, aveva colpito a sprangate l'ex cognato - ieri ha picchiato la ex compagna di 25 anni nella villa comunale. I due si erano incontrati affinché il 39enne potesse vedere il figlio. Quando lei lo ha sollecitato a mettersi al riparo dal vento insieme al bambino - come la donna ha raccontato in sede di denuncia - l'uomo l'ha aggredita a schiaffi e pugni. Nel frattempo la ragazza aveva preso il bimbo in braccio e per questo motivo anche il piccolo ha ricevuto uno schiaffo al volto.Dopo l'aggressione la ragazza è corsa via con il figlio e si è rifugiata a casa dei genitori: qui è stata raggiunta dall'ex compagno che sotto casa si è messo a urlare, minacciando di incendiare tutto e di ammazzare la ex compagna. Alcuni passanti che avevano assistito all'aggressione nella villa però avevano chiamato il 112: i carabinieri sono dunque intervenuti bloccando l'uomo, accompagnandolo in caserma e, dopo gli accertamenti, lo hanno tratto in arresto. La ragazza e il bambino sono stati curati in ospedale: entrambi hanno riportato escoriazioni guaribili la prima in sette giorni, il secondo in quattro.