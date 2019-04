Napoli. Schiaffi e pugni alla moglie, marito violento rinchiuso in carcere

Venerdì 12 Aprile 2019, 13:01

Qualiano. Picchia e minaccia la moglie, 40enne finisce in cella. Sono stati i carabinieri della Stazione di Qualiano ad eseguire l'ordinanza di custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di un 40enbe. L'uomo, infatti, è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie di 36 anni. Il quarantenne in più occasioni, sin dagli inizi dal mese di maggio dello scorso anno, aveva picchiato con schiaffi, pugni e calci la donna, oltre a minacciarla. I suoi comportamenti avevano creato un clima di terrore all’interno dell'abitazione. Ora l'uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Poggioreale.