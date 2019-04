Venerdì 19 Aprile 2019, 12:25

Ancora violenza in una scuola. Due maestre sono state sospese a Sant'Antimo per un anno dal servizio per aver “educato“ con schiaffi, strattoni e altre violenze i piccoli alunni di una scuola primaria di Sant’Antimo. Poco fa i carabinieri della locale tendenza hanno notificato il provvedimento disposto dal gip del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura di Napoli Nord per le due maestre.