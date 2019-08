CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 15 Agosto 2019, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stato dell'arte sui beni confiscati alla criminalità organizzata vede la Città metropolitana fuori dal Consorzio Sole (che gestiva i beni), una decisione assunta un anno fa: cosa è successo in 12 mesi? Nulla. Il risultato della scelta di uscire dal Consorzio ha prodotto solo che i beni trasferiti alla ex Provincia non sono stati assegnati alle associazioni no profit, alle cooperative dei giovani che così spesso si sono inventati un lavoro, che sono a supporto dei più deboli, che con le loro azioni sono l'antimafia militante e che hanno fatto invano richiesta di una sede. Di più: c'è la beffa che questi beni costano tra tasse, more e una super Imu circa 110mila euro l'anno: soldi gettati via. Inoltre, molti di questi beni sono sostanzialmente inutilizzabili in quanto abbandonati. Perché c'è lo stallo? La Città metropolitana non ha ancora istituito l'ufficio che dovrebbe prendere in carico i beni, valutarli e laddove possibile assegnarli, ruolo che svolgeva il Consorzio. Insomma, un pasticcio burocratico figlio anche di lentezze politiche che fanno rabbrividire, atteso il significato altamente simbolico dei beni confiscati ai clan. Uno schiaffo alla memoria di Amato Lamberti che della Provincia fu presidente e che fece della lotta alla camorra e della battaglia sulla riassegnazioni dei beni confiscati alla società civile una ragione di vita.