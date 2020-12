Schiaffo alla camorra del Vesuviano: nella villa del boss l'Accademia del pane

L'Accademia del pane nella villa del Califfo. Una giornata importante per San Sebastiano al Vesuvio che cerca di voltare finalmente pagina e mettersi alle spalle un edificio «scomodo» che ha lungo caratterizzato storia e paesaggio del suo territorio. Dopo più di quindici anni sono stati riaperti i cancelli della ex villa dei Vollaro in viale Degli Ulivi. Oggi un rudere destinato a diventare luogo di formazione dedicato ai giovani. La vecchia roccaforte del boss ospiterà la Cittadella del pane e della legalità, della quale ieri sono iniziati i lavori. Un cambiamento a lungo auspicato.

Tra gli anni 70 e 80 San Sebastiano al Vesuvio è stata soprannominata «la piccola Svizzera» per le sue aree verdi e per le sue graziose villette. Tra le quali spiccava quella del clan Vollaro costruita, non a caso, in uno stile simile agli chalet di montagna. La villa, di oltre 860 metri quadri, suddivisa in trenta stanze con annesso giardino, sarebbe stata donata da un boss italo-americano a Luigi il «Califfo». Una costruzione che ben si distingueva tra le altre villette di viale degli Ulivi per le forme architettoniche e per essere tra le proprietà del temuto clan camorristico porticese.

Ma negli anni le indagini della magistratura sgominano il clan. Si susseguono arresti e sequestri e la villa viene confiscata. Come bene sottratto alla criminalità organizzata, dal 2004 l'edificio è affidato al Comune per destinarlo alla collettività. Inizialmente si pensa a un centro anziani, poi, sotto la guida del sindaco Pino Capasso si fa strada l'idea di destinare la struttura a caserma dei Carabinieri che però ha trovato una futura destinazione presso l'area di Parco del Sole.

Nel luglio del 2018, la svolta. In seguito a una manifestazione d'interesse di soggetti in partenariato, tra cui l'associazione napoletana dei panettieri Unipan-Confcommercio Campania, il Cnr, l'università Federico II, le associazioni anticamorra «Libera» e «Gennaro Franciosi», la Regione Campania determina l'attribuzione di un finanziamento al Comune di San Sebastiano al Vesuvio per destinare l'edificio a «Cittadella del pane e della legalità», utile alla formazione dei giovani e alla promozione di un prodotto tipico del territorio, quale è il pane di San Sebastiano al Vesuvio.

«È un sogno che si sta avverando - spiega Domenico Filosa, panettiere da anni impegnato nel contrasto al racket e ai forni illegali della camorra e presidente di Unipan-Confcommercio Campania -. Con questo progetto si converte un luogo di affarismo malavitoso in un luogo dove costruire un onesto futuro lavorativo per tanti giovani del nostro territorio, oltre a tutelare la produzione del nostro pane tipico».

I lavori iniziati ieri e finanziati per 1,5 milioni di euro nell'ambito dei fondi Por-Fesr, prevedono una piena trasformazione dell'edificio che sarà adibito a centro di formazione e museo.

Ai primi piani ci saranno uffici, aule studio e aule laboratorio con macchinari per la panificazione. Al quarto piano sono previste una sala convegni e dodici posti letto destinati ad accogliere studenti e ospiti. I percorsi di studio professionale avranno il riconoscimento della Regione Campania e dovrebbero avere la durata di tre anni. «Nell'insieme il progetto si configura come il più grande centro europeo dedicato all'arte del pane», sottolinea Filosa. All'apertura del cantiere sono intervenuti i tecnici e i rappresentanti del Comune e il sindaco Salvatore Sannino. «Avevamo annunciato l'inizio dei lavori in occasione della recente visita a San Sebastiano del prefetto Valentini - spiega Sannino -. Oggi, dopo anni di attesa per la riqualificazione di questa struttura, e dopo un ulteriore rinvio dovuto alla pandemia, iniziamo a lasciare un segno tangibile a dimostrazione che alle parole e alle promesse facciamo seguire i fatti. È ora di trasformare le pietre dell'illegalità in pietre della legalità».

Secondo i piani, i lavori che non prevedono l'abbattimento ma la ristrutturazione completa dell'edificio, dovrebbero concludersi entro la fine del 2021.

