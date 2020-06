LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ERCOLANO. Scooter con due giovani a bordo si schianta contro un’auto: entrambi i centauri feriti. Oggi pomeriggio all’incrocio tra via Caprile e via Bordiga ad Ercolano un'Honda 125 Sh, con a bordo un 23enne ed una 21enne di Torre del Greco,. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia municipale di Ercolano, agli ordini del comandante Francesco Zenti, che hanno soccorso i feriti e messo in sicurezza la strada.Il conducente dell’ Honda Sh nell’impatto ha riportato contusioni ed escoriazioni mentre la ragazza, seduta sul sellino posteriore, ha riportato la frattura della gamba sinistra e ha battuto la testa sul parabrezza. Il casco che indossava le ha evitato conseguenze più serie. I due sono stati portati all’ospedale Cardarelli di Napoli.