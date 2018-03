Schianto contro un albero a Napoli, 43enne in ospedale

Domenica 11 Marzo 2018, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è schiantato contro un albero, un 43enne napoletano che guidava la propria Mini Countryman su via Nicolardi, questa notte. L'uomo, attualmente ricoverato all'ospedale Cardarelli, stava percorrendo la strada, che attraversa i quartieri Colli Aminei e Capodimonte, quando all'improvviso ha sterzato verso le aiuole a bordo della carreggiata e si è scontrato contro un pino.L'impatto è stato violento e la vittima è stata soccorsa dall'ambulanza del 118 e trasferita in ospedale dove i medici hanno subito provveduto a suturare e diagnosticare i traumi alla testa e ad un occhio, gravemente lesionato. L'uomo, ha avuto 30 giorni di prognosi ma necessita ancora di approfondimenti clinici per rilevare le conseguenze dei traumi subiti.Dai primi accertamenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale, comandata da Antonio Muriano, sembra che l'incidente sia stato causato da un colpo di sonno. Dunque il conducente avrebbe perso il controllo della propria auto per la stanchezza ma, in ogni caso e come previsto di prassi, il 43enne è stato sottoposto ad esami alcolemici e per la rilevazione di sostanza stupefacenti.